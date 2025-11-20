Da Roma, Fiorentina tra i club interessati a Mandas per il futuro

Secondo quanto riportato da LaLazioSiamoNoi.it, l'ormai secondo portiere Christos Mandas, che l'anno scorso alla guida di Baroni, si era preso la porta bianco celeste, ha chiesto la cessione e potrebbe lasciare presto la Lazio. A questo proposito sembra esserci l'interesse della Fiorentina che vorrebbe puntare sul greco per la porta viola, come secondo portiere molto probabilmente. 