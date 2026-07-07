Fiorentina interessata ad Holm, il Bologna valuterà offerte anche all'estero

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Il Bologna questa sera si radunerà in vista della prossima stagione e Domenico Tedesco e i dirigenti rossoblù lavorano per una lista di convocati il più snella possibile. Tagliato fuori l'esterno svedese Karlsson mentre altri giocatori pur convocati sono stotto osservazione, tra cui Emil Holm. Lo scrive il Resto del Carlino che scrive che il Bologna è pronto a valutare offerte dall'Italia e dall'estero.

Tra i club interessati ci sarebbe anche la Fiorentina. Se le proposte non dovessero però arrivare o non fossero ritenute congrue, il club rossoblù potrebbe decidere di non sostituirlo anche se il giocatore deve riconquistare l'ambiente dopo la frattura che a gennaio ha portato al suo trasferimento alla Juventus.