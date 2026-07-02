Master allenatori, ecco i nuovi diplomati: tra di loro anche Ribery e Diamanti

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È terminato il ‘Master allenatori’, il livello formativo più alto per un tecnico che consente di ottenere – in caso di superamento degli esami finali – la licenza UEFA Pro. L’UEFA Pro è la massima qualifica a livello europeo che abilita a guidare qualsiasi squadra, comprese quelle partecipanti ai maggiori campionati e alle competizioni continentali. Gli allievi hanno seguito in totale 240 ore di lezione, cominciate a Coverciano nello scorso autunno e che hanno portato i corsisti a effettuare inoltre cinque diversi stage in alcune delle più interessanti realtà calcistiche, non solo italiane, ma anche internazionali.

Di seguito, l’elenco degli allievi che hanno seguito le lezioni del corso UEFA Pro appena ultimato. Tra di loro non mancano personalità note del calcio italiano e internazionale, come Franck Ribery, Samir Handanovic – che in questa stagione appena terminata ha guidato l’Under 17 dell’Inter - e Alessandro Diamanti, che è stato appena ufficializzato come nuovo tecnico del Cesena. Tra i corsisti anche Vikash Dhorasoo, Francesco Magnanelli, Paolo Sammarco e i tecnici che nella stagione 2025/2026 erano alla guida di club di Serie B come Padova, Avellino e Virtus Entella, ovvero Matteo Andreoletti, Raffaele Biancolino e Andrea Chiappella.

L'elenco completo: Matteo Andreoletti, Simone Bentivoglio, Raffaele Biancolino, Matteo Cecchetti, Andrea Chiappella, Cristiano Del Grosso, Vikash Dhorasoo, Alessandro Diamanti, Samir Handanovic, Cosimo Inguscio, Stephan Lichtsteiner, Francesco Magnanelli, Nicola Matteucci, Alexandre Nizelik, Franck Ribery, Paolo Sammarco, Vanni Sartini, Mattia Scala, Luca Tabbiani, Andrea Tedesco e Roberto Vitiello.