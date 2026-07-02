Avellino, non solo Martinelli: arriva il preparatore dei portieri viola Benassi

Avellino, non solo Martinelli: arriva il preparatore dei portieri viola BenassiFirenzeViola.it
© foto di Federico De Luca
Oggi alle 17:31News
di Redazione FV

In casa Avellino lo staff del nuovo allenatore Alessandro Nesta è pronto a perdere un primo pezzo. Il preparatore dei portieri Raffaele Clemente, a sorpresa, ha deciso di accettare la proposta della Sampdoria entrando nello staff di Bernardo Corradi. Al suo posto, unitamente a Tommaso Martinelli, portiere della Fiorentina classe 2006 ormai in parola con i lupi, arriverà Massimiliano Benassi, ex portiere e preparatore della Primavera viola che lo scorso anno ha vinto lo scudetto con l'Under-20. La notizia è riportata da Sportchannel214.it.