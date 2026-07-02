Gubbio, asse caldo con la Fiorentina: dopo Baroncelli piace anche Bertolini

Gubbio, asse caldo con la Fiorentina: dopo Baroncelli piace anche BertoliniFirenzeViola.it
© foto di Federico De Luca 2026
Oggi alle 16:39News
di Redazione FV

Il Gubbio continua a guardare in casa Fiorentina per rinforzare la rosa in vista del prossimo campionato di Serie C. Oltre a lavorare per riportare in rossoblù Leonardo Baroncelli, reduce da una stagione positiva in Umbria e sempre più vicino al trasferimento a titolo definitivo, il club avrebbe messo nel mirino anche Gabriele Bertolini.

Secondo quanto riferisce il Corriere dell'Umbria, l'esterno offensivo classe 2006 è uno dei giovani seguiti con maggiore interesse dalla dirigenza eugubina. Cresciuto nel settore giovanile viola, Bertolini ha disputato complessivamente 98 partite con le varie formazioni della Fiorentina, mettendo a referto 26 gol e 9 assist.