Champions, show del Psg sul Chelsea. Bodo/Glimt e Real a valanga

vedi letture

Si sono da poco conclusi i tre match validi per gli ottavi finale di Champions League (turno d'andata) che sono iniziati alle ore 21. Dopo l'anticipo delle 18:45 che ha visto il pareggio tra Bayer Leverkusen ed Arsenal (1-1 in Germania), ecco i risultati finali delle gare disputate questa sera:

Ore 18:45

Bayer Leverkusen-Arsenal 1-1 (46' Andrich, 89' rig. Havertz)

Ore 21

Bodo/Glimt-Sporting 3-0 (32' rig. Fet, 46' Blomberg, 71' Hogh)

Psg-Chelsea 5-2 (10' Barcola, 28' Gusto, 40' Dembele, 57' E. Fernandez, 74' Vitinha, 86' e 94' Kvaratskhelia)

Real Madrid-Manchester City 3-0 (20', 27' e 42' Valverde)