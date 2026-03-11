L'appello al Forum Ussi al Viareggio: "Dobbiamo salvare il calcio giovanile"

(ANSA) - ROMA, 11 MAR - A due settimane dall'inizio degli spareggi che l'Italia deve superare se non vuol perdere il terzo mondiale di fila, dal Viareggio arriva un appello: salviamo il calcio giovanile. Nasce un comitato di "salute pubblica" al termine di un forum sugli scenari di un calcio giovanile fatto di grandi numeri ma pochi sbocchi. Meeting promosso dall'Unione Stampa Sportiva Italiana, nell'ambito delle iniziative per gli 80 anni dalla fondazione, con grandi protagonisti a Viareggio in occasione della partenza della 76ma edizione del torneo giovanile più antico, per decenni autentica passerella mondiale. Il presidente Ussi Gianfranco Coppola ha introdotto il patron del comitato organizzatore Associazione Giovani Calciatori Alessandro Palagi, disponibile a ripensare alla formula ora riservato alle formazioni Primavera che hanno calendari pieni e molti elementi a pendolo tra prima squadra e team d'origine.

Secondo Giancarlo Antognoni, oggi capo delegazione under 21 Italia, tutto dipende "dalla sinergia tra club e leghe che gestiscono i calendar"i. Renzo Ulivieri, presidente dell'Assoallenatori, ha evidenziato la qualità tecnica del torneo agli inizi e ora troppo presi dalla tattica, anche se la "guida" in panchina made in Italy rimane di grande livello. Per Vito di Gioia, segretario generale del Settore Giovanile e scolastico, una soluzione potrebbe essere la quota under 16, idea condivisa dai più. (ANSA).