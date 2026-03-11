Esordienti, frasi sessiste a delle giovani calciatrici: la denuncia del club

Durante una gara del campionato Esordienti, dove possono giocare maschi e femmine, presunte frasi sessiste sarebbero state pronunciate nei confronti della squadra del Santa Maria a Monte, società della provincia di Pisa, fatta di bambine di 11-12 anni, da parte del Casciana Terme. Il tutto l'8 marzo nel giorno della Festa della Donna.

Questa la denuncia del club pisano che "desidera segnalare e prendere posizione rispetto a quanto accaduto nella giornata di domenica scorsa durante la gara del campionato Esordienti maschile disputata dalla nostra squadra femminile contro il Casciana Terme. Nel corso della partita, dopo che alcuni nostri dirigenti avevano fatto notare il gioco particolarmente duro e i numerosi falli commessi in campo, da parte di alcuni dirigenti della squadra avversaria sono arrivati commenti gravemente offensivi nei confronti delle nostre atlete. In particolare, è stato detto alle nostre giocatrici di ‘cambiare sport’ oppure di ‘andare a giocare con le femmine se con i maschi non riuscivano’.

"Si tratta di frasi che non solo mancano di rispetto a giovani atlete che stanno praticando sport con impegno e passione, ma che rappresentano anche un messaggio profondamente sbagliato e discriminatorio. Ancora più grave è il fatto che tali parole siano state pronunciate proprio l'8 marzo, giornata in cui si celebra la Festa della Donna e si ribadisce l'importanza del rispetto, delle pari opportunità e della valorizzazione dello sport femminile.

L'ASD Santa Maria a Monte condanna con fermezza ogni forma di offesa, discriminazione o atteggiamento sessista, soprattutto quando rivolto a bambine e ragazze che stanno crescendo attraverso i valori dello sport. Come società continueremo a fare il nostro lavoro con serietà e passione per garantire a tutte le bambine e le donne che desiderano giocare a calcio la possibilità di farlo sentendosi rispettate, anche se purtroppo in giro esiste ancora qualcuno che, con atteggiamenti e parole fuori dal tempo, vorrebbe impedirglielo".