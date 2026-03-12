FirenzeViola

Ultime di formazione: Gosens verso una maglia da titolare, Fagioli rifiata

di Luciana Magistrato
Robin Gosens potrebbe essere titolare questa sera contro il Rakow nonostante i 90' contro il Parma. Queste le notizie che filtrano a poche ore dalla gara di Conference, raccolte da Firenzeviola. Vanoli proverà infatti a puntare sulla sua esperienza (visto anche Christensen tra i pali, poco abituato alle gare ufficiali) e soprattutto vuole fargli ritrovare brillantezza con un minutaggio maggiore. Luis Balbo partirà dunque dalla panchina e non dal 1' come ipotizzato in un primo momento. Non ci sarà invece come previsto Nicolò Fagioli, che approfitterà dell'impegno di Conference per rifiatare e dunque dovrebbe non essere neanche in panchina.