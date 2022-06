MOENA, Ufficializzate le amichevoli del ritiro estivo

La Fiorentina ha ufficializzato tramite i propri canali ufficiali le gare amichevoli che si terranno durante il ritiro di Moena. Questo il programma:

12/07/2022 – Ore 17:00

Fiorentina vs Real Vicenza

16/07/2022 – Ore 16:15

Triangolare: Fiorentina, Brianza Olginatese (Eccellenza Lombardia) e Sanvitese (Eccellenza Friuli-Venezia Giulia).

Sia l’Olginatese che la Sanvitese sono due Affiliate Elite della Fiorentina.

ore 16:15 Brianza Olginatese vs Sanvitese

ore 17:15 perdente prima partita vs Fiorentina

ore 18:15 vincente prima partita vs Fiorentina

22/07/2022 – Ore 17:00

Fiorentina vs AC Trento 1921

23/07/2022 – Ore 17:00

Fiorentina vs US Triestina Calcio 1918