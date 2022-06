LA VAL DI FASSA "RECLAMA" PIÙ VIOLA: SERATE NON SOLO A MOENA. LE PRIME AVVERSARIE

La montagna inizia a tingersi di viola, con le prenotazioni che arrivano per seguire la Fiorentina anche in questo ritiro 2022, il decimo a Moena. Forse l'ultimo, ma questo lo deciderà la Fiorentina da una parte e la Provincia di Trento dall'altra. La prima deve valutare se fare il ritiro al Viola Park in cui la società ha investito tanto e che nell'estate 2023 sarà già in grado di ospitare la squadra; la provincia e in particolare Trentino Market invece devono valutare se investire nei ritiri dei club è ancora il futuro della montagna che fa il pieno indipendentemente da questo. D'altronde complessivamente il ritiro viola porta via agli enti locali circa mezzo milione e ci vogliono le risorse di tutti anche se oltre la metà delle spese sono coperte dall'APT Val di Fassa.

La Valle, non solo Moena, intanto vuole godersi questa full immersion viola tra prima squadra maschile e, a seguire, prima squadra femminile. Ed una delle novità di questo ritiro potrebbero essere degli eventi che gli organizzatori vorrebbero portare in altre località della vallata. Non solo una serata a Moena ma anche a Canazei e Pozza insomma, con qualche tesserato e lo staff, per coinvolgere anche gli altri paesi. Oltre a quelli che invece verranno organizzate nel Viola Village.

Per ora è tutto in divenire e in costruzione, così come è in definizione il programma delle 4 amichevoli che saranno a metà della prima settimana, il 16, il 22 e il 23, Trento e forse Triestina (che intanto ha già fissato anche con la Lazio) tra le avversarie.