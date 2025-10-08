Ekhator e quel paragone con Kean: "Mi rivedo in lui: abbiamo uno stile simile"

Jeff Ekhator, attaccante del Genoa, si è presentato in conferenza stampa al ritiro dell’Under21 a Bagno di Romagna parlando con entusiasmo del momento: “Le sensazioni sono buone, siamo motivati e possiamo fare bene. Stiamo lavorando duramente”. Ha raccontato che nessuno gli ha fatto battute e che ha ricevuto molti complimenti: “Sono stati molto gentili. Sarebbe bello ripetere certi gesti tecnici, ma per un attaccante non conta il modo in cui segni”.

Riferendosi al gol segnato contro la Crespo, ha spiegato: “Mi alleno molto su come appoggiarmi e scaricare, e spero di migliorare continuamente. Mi sento vicino nel gioco a Moise Kean: abbiamo uno stile simile”. Parlando della partita contro la Svezia, Ekhator ha detto: “Sarà dura, ma vogliamo vincere a tutti i costi. Siamo un grande gruppo: invito tutti a venire allo stadio, vedere l’Italia è sempre un’emozione e cercheremo anche di dare spettacolo”.