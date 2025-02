Milan, Santiago Gimenez si presenta: "Ho scelto il numero sette per Sheva e per la Bibbia"

(ANSA) - MILANO, 04 FEB - "Io voglio lasciare la mia impronta in questa squadra. Il Milan è un vestito fatto su misura. C'è forza, potenza, fame di vittoria. Anche io ho lo stesso spirito infuocato del Milan. Anche io ho questa voglia di vincere": Santiago Gimenez, nuovo attaccante del Milan arrivato dal Feyenoord dopo una lunga trattativa iniziata addirittura la scorsa estate, si presenta in conferenza stampa promettendo di dare il massimo per la maglia rossonera. Ha scelto il numero 7. "Era di Sheva e poi perché nella Bibbia è il numero perfetto", racconta. In questi mesi in cui il Milan si è sempre dimostrato interessato, Gimenez è rimasto concentrato sul campo: "Sapevo che le porte restavano aperte ma io cerco solo di concentrarmi sul gioco.

Sono un uomo di fede e lascio tutto nella mani di Dio". E il calcio, che spesso intreccia i destini, lo metterà subito di fronte ad una sfida importante tra passato e presente con i playoff di Champions contro il Feyenoord. "Sarà bellissimo, un incontro speciale. Erano la mia famiglia e lo resteranno". Zlatan Ibrahimovic è sicuro di aver tolto un pezzo da novanta alla squadra olandese: "Era meglio vincere contro la Dinamo Zagabria così non si facevano i playoff. Poi è il destino, funziona sempre così, quando vuoi un giocatore poi sfidi la squadra. Ma giocherà a Rotterdam con la maglia del Milan e farà anche gol". (ANSA).