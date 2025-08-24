Milan, salta Boniface? Il calciatore torna in Germania in attesa della decisione

Victor Boniface e il Milan potrebbe davvero saltare. L'attaccante del Bayer Leverkusen è arrivato a Milano nella giornata di venerdì e ha svolto le consuete visite mediche, ma le cose sono andate diversamente: come riporta TMW, il club rossonero per prendere la decisione definitiva ha avuto bisogno di un supplemento di test per verificare in modo ancora più dettagliato le condizioni del giocatore e il calciatore in attesa della decisione il calciatore è tornato in Germania, più precisamente a Colonia.

Le sorprese sono sempre dietro l'angolo, ma il prolungamento di test sul giocatore e poi la non permanenza a Milano del protagonista della vicenda inducono a pensare che il suo futuro non sia a tinte rossonere (perlomeno quelle del Milan). Nel momento in cui verrà messa la parola fine a questa trattativa, da capire come la società presieduta da Paolo Scaroni si muoverà per cercare altri profili che possano rinforzare il reparto avanzato.