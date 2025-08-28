Milan in ansia per Jashari: si teme un lungo stop per un infortunio al perone

© foto di www.imagephotoagency.it
Oggi alle 15:23News
di Redazione FV

Ardon Jashari, centrocampista acquistato in estate dal Milan rischia di dover restare fermo a lungo a causa di uno scontro di gioco nel corso dell'ultimo allenamento che gli ha provocato un infortunio al perone. Il Milan teme per lui un lungo stop perché l'entità dell'infortunio dell'ex Club Brugge sembra essere molto grave. A riportarlo è Sky Sport. 