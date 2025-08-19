Milan, altra cessione eccellente: 21 milioni in arrivo dal Leeds per Okafor

Altra cessione eccellente del Milan che si mette in tasca un gruzzoletto importante: si chiude l'avventura italiana di Noah Okafor, l'attaccante esterno va al Leeds. L'affare si è concluso in queste ore e il Milan riceverà per lui 21 milioni circa, bonus compresi, come rivela Sky Sport. Il club avrebbe trattenuto volentieri il giocatore dopo l'ottimo pre-campionato disputato, ma il richiamo della Premier è stato troppo forte per il giocatore, reduce da due anni piuttosto deludenti in Italia.

Okafor in carriera vanta 110 presenze e 34 gol con il Salisburgo, 54 apparizioni e 7 reti con il Basilea, 54 gettoni e 7 centri con il Milan, 15 incontri e 2 gol con l'Under 21 degli svizzeri e 4 sfide con il Napoli