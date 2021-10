MIHAJLOVIC, I tifosi fischino me: è sempre colpa mia

Sinisa Mihajlovic, allenatore del Bologna, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della sfida contro la Lazio. L'ex tecnico dei viola ha analizzato le difficoltà dei rossoblù: "Quando la squadra perde è sempre colpa mia. E questo vale anche per domani: chiedo al pubblico di non fischiare i giocatori, di lasciarli giocare. Il pubblico bolognese si è sempre dimostrato maturo, e spero che anche domani sostengano i ragazzi durante la partita, che è una sfida difficile. A fine partita, se non sarà andato bene qualcosa, sono io a dover essere fischiato, perché la squadra la metto in campo io. Con il Presidente ho parlato di quello di cui sto parlando con voi. Nessuno pensava che questo sarebbe stato un percorso facile. Nel calcio come nella vita si cade e ci si rialza. Sappiamo tutti che potevamo fare meglio, ma ora stando sereni possiamo dimostrare, attraverso i risultati, che avevamo ragione. Saputo era tranquillo, chiaramente deluso e arrabbiato come tutti noi, ma anche queste situazioni insegnano".