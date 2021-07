MERLO, L'addio a Antognoni brutta cosa: così non va

Si è ormai consumato il divorzio tra la Fiorentina e la bandiera viola Giancarlo Antognoni. L'esito era nell'aria visto il ruolo diverso che la società gli aveva proposto (scouting e settore giovanile) ma la notizia fa comunque male ai tifosi viola per i quali Antognoni resta l'Unico Dieci. di questa situazione abbiamo parlato con Claudio Merlo che è stato suo compagno di squadra nella Fiorentina: "Conosco da una vita Giancarlo - dice a Tuttomercatoweb.com - ed è una persona molto tranquilla, anche troppo. Doveva andare a parlare col presidente e dirgli cosa gli piaceva fare. Mi dispiace molto, così la Fiorentina inizia male. Io sono romano e non ho nulla contro di loro ma così tanti romani nel club è singolare e non fa piacere che non ci sia nessuno degli ex viola nella dirigenza. E ce ne sono tanti capaci. Ripeto, si inizia male. Antognoni doveva fare il cattivo come fece a suo tempo Maldini che disse: o si fa questo o me ne vado. Se la squadra andrà bene, pian piano uno magari dimentica anche tutto, ma se la squadra va male è un disastro".

Che sensazioni ha su Italiano e sull'avvio di stagione dei viola?

"Il tecnico mi piace, ho visto lo Spezia dove ha fatto bene ma Spezia non è Firenze: lì se ti salvi fai una grande cosa, mentre la Fiorentina merita molto di più rispetto agli ultimi anni. E' stato acquistato Gonzalez ma c'è bisogno di 3-4 giocatori di livello medio alto per lottare per l'Europa. Altrimenti sarà di nuovo una Fiorentina mediocre".