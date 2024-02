MAZZARRI, Rincorsa Champions, per Napoli tutte finali

Fonte: ANSA

FirenzeViola.it

© foto di Nicola Ianuale/TuttoSalernitana.com

(ANSA) - NAPOLI, 03 FEB - Sulla rincorsa del Napoli al quarto posto che vale la Champions "ci proviamo, se non ci succedono troppi infortuni e squalifiche tutte insieme, Abbiamo tre-quattro punti di distacco. Giochiamo da ora in poi 17 partite, 17 finali". Lo ha detto il tecnico del Napoli Walter Mazzarri alla viglia del match contro il Verona. "Mi sembra di avere - ha detto - una squadra di bravi ragazzi ma serve ora una miscela in cui non sentano troppo la pressione. In molte partite siamo rimasti in 10 uomini e questo significa che sentivano molto la tensione e hanno anche ceduto per nervi.

Il calcio è contrazione, non tensione, altrimenti si finisce nei guai come ci è accaduto a Roma, a Torino, come in Supercoppa. Serve la concentrazione e la giusta serenità. Chiedo anche al pubblico da domani di darci una mano fino al 90'". (ANSA).