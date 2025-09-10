Maurizio Compagnoni: "La Fiorentina sarà il primo vero esame per il Napoli"

vedi letture

Maurizio Compagnoni, giornalista di SkySport, è intervenuto ai microfoni di TMW Radio, durante la trasmissione "Maracanà", a proposito della sfida di sabato al Franchi tra Fiorentina e Napoli: "Sono molto curioso di vedere De Bruyne che non ha brillato se non in Nazionale. Per me può dare ancora tantissimo, ma il suo rendimento deve salire. La preparazione di Conte è dura, ma lui deve salire. E' il primo esame forte per il Napoli e per il belga. Capiremo quanto ancora può dare questo campione al Napoli".

Si aspetta un cambio tattico da parte di Conte?

"Credo che Conte sarà quasi costretto ad alternare due sistemi. Quello base con i Fab Four, che come individualità sono straordinari. Conte sta provando ad incastrarli e non è semplicissimo. me li aspetto tutti in campo con la Fiorentina, con squadre che si chiudono uno è di troppo".