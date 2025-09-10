Ex obiettivi, Anjorin si presenta al Torino: "I granata hanno grande storia, qui mi sento bene"

(ANSA) - TORINO, 10 SET - "Torino è una città bellissima, il Toro ha una grande storia: tutti si sono rivelati gentili e accoglienti, mi sento a mio agio qui": così il nuovo centrocampista granata, Tino Anjorin, si presenta ai suoi tifosi. "Mi chiamo Tino in onore di Asprilla, era il soprannome di mio papà che faceva il calciatore anche lui e mi hanno chiamato così - aggiunge ai canali ufficiali del club di via Viotti - mentre mio fratello si chiama Zico: in famiglia andiamo davvero pazzi per il calcio".

E sulla sua carriera: "Ringrazio tanto mio padre, senza i suoi sacrifici non sarei arrivato fino a qui - conclude Anjorin - e l'esperienza al Chelsea mi è servita tanto: sono migliorato giocando con grandi campioni e con Lampard come allenatore, credo che la forza mentale sia fondamentale per chi gioca a calcio perché siamo sempre sotto esame". (ANSA).