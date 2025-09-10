Fifa, il presidente Infantino in visita alla Lega calcio Serie A

vedi letture

(ANSA) - ROMA, 10 SET - Il Presidente della Fifa, Gianni Infantino, si è recato in visita questa mattina presso la sede della Lega Calcio Serie A, dove è stato accolto dal presidente Ezio Simonelli, dall'ad, Luigi De Siervo, e dall`Head of Competitions, Andrea Butti. "La Lega di Serie A è la Lega della mia vita, da quando ero bambino fino ad adesso - le parole di Infantino ai microfoni di Radio TV Serie A -. È una Lega che ho seguito sempre e che seguirò sempre, la Lega del cuore. Le Leghe calcio sono molto importanti e come presidente Fifa è mio interesse avere tante leghe competitive nel mondo, non una più forte delle altre". Il presidente ha commentato anche la prossima introduzione in Serie A della Refcam nella gara Juventus-Inter: "Bisogna offrire sempre il meglio e sempre di più al pubblico, ai tifosi e ai fan. È tutto quello che facciamo e che fa la Lega Calcio Serie A. Faccio i complimenti a tutti, dal presidente a tutti quanti per il lavoro che stanno facendo per i tifosi - ha sottolineato Infantino -.

La Refcam è un'innovazione spettacolare, lanciata durante il Mondiale per Club. Restituisce veramente la sensazione di essere in mezzo al campo durante la partita e fa anche vedere cosa vede, cosa può vedere e anche, a volte, cosa può non vedere l`arbitro. È veramente un arricchimento". "Accogliere per la prima volta un presidente della Fifa nella sede della Lega Serie A rappresenta un passaggio simbolico di grande rilevanza - le parole di Simonelli -. L'incontro con Gianni Infantino si è svolto in un clima cordiale e costruttivo, offrendo l'occasione per un confronto di alto profilo su temi strategici per il futuro del calcio. Dialogare con le istituzioni internazionali è fondamentale per rafforzare il posizionamento della Serie A a livello globale". (ANSA).