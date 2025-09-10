Floro Flores non ha dubbi: "Fiorentina-Napoli ci dirà il livello degli azzurri"

L'ex attaccante Antonio Floro Flores è intervenuto su Kiss Kiss Napoli, nel corso della trasmissione Radio Goal, per presentare la sfida di sabato tra Napoli e Fiorentina. Queste le sue parole: "La Fiorentina ha costruito una squadra importante per puntare all'Europa, questa partita ci dirà quale sarà il percorso del Napoli in questa stagione. Gli azzurri sono stati costruiti per vincere ancora, sono la squadra da battere e queste partite ti dicono se effettivamente si può continuare a farlo. L'acquisto più importante di quest'anno può essere Buongiorno, l'anno scorso senza di lui si è fatto fatica e recuperarlo può fare davvero la differenza. Beukema è un ottimo giocatore ma giocare a Napoli è diverso da giocare in altre piazze, ci sono aspettative e pressioni diverse. Lucca sa che non ha fatto due uscite eccezionali, però lotta e combatte come faceva Lukaku.

Udine è una piazza che ti consente di crescere, a Napoli devi vincere e questo può fare la differenze. Bisogna dargli il tempo di adattarsi, ad Udine ho visto gente scartata dopo le prime partite e poi finire all'Inter o alla Juventus. Lucca va aiutato anche se in queste prime due gare non ha segnato, va sostenuto e non fischiato perché sta ancora cercando di entrare negli schemi di Conte. Io me lo aspetto titolare anche a Firenze, e vedendo come Conte lavora penso che chi arriva ha bisogno di tempo per poter giocare titolare. Anche Lang sembrava che dovesse spaccare il mondo, ma per adesso non trova spazio. Ma è un percorso di inserimento che riguarda tutti, hanno bisogno di lavorare in questa nuova piazza per poi trovare via via più spazio".