Boom di vendite per Fiorentina-Napoli, 5000 biglietti in un pomeriggio
Dopo la tanto attesa decisione del Cams (Comitato di Analisi per la Sicurezza delle Manifestazioni Sportive), oggi alle 12:00 sono usciti i biglietti per Fiorentina-Napoli, gara valevole per la terza giornata di Serie A. Ed è stato subito un boom di vendite con oltre 5000 tagliandi staccati per il match in programma al Franchi sabato sera alle 20.45.
Dopo quattro gare lontano da Campo di Marte c'è dunque tanta attesa a Firenze per vedere tra le mura amiche la nuova Fiorentina di Stefano Pioli. Per quanto riguarda il settore ospiti i posti a disposizione saranno solo 300, nessun ampliamento quindi rispetto alla misura contingentata legata alle ristrutturazioni degli impianto, con la specifica che i tifosi partenopei residenti in Campania potranno acquistare i biglietti solo per lo spicchio di stadio dedicato ai sostenitori in trasferta.
