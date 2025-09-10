Spese per italiani nelle ultime 3 stagioni, Fiorentina 4°: primato per l'Atalanta

Spese per italiani nelle ultime 3 stagioni, Fiorentina 4°: primato per l'Atalanta
Oggi alle 19:30
Redazione FV

Il portale Transfermarkt.it ha stilato la classifica dei club di Serie A che hanno speso maggiormente per calciatori italiani nelle ultime tre stagioni, dalla 2023-2024 in poi. In questa speciale graduatoria la Fiorentina si trova in quarta posizione con 7 giocatori del nostro paese acquistati per un totale di 77 milioni di Euro investiti. Primato che appartiene all'Atalanta con 113 milioni di Euro spesi per 7 calciatori.

Secondo gradino del podio per la Juventus (84 milioni per 3 giocatori) e medaglia di bronzo per il Napoli con 8 italiani acquistati per un totale di 78 milioni di Euro. Di seguito il post Instagram di Transfermarkt.it con la classifica completa: