Asllani confessa: "Contro la Fiorentina avevo mal di schiena. Invecchio"

Kristjan Asllani, centrocampista che in estate ha lasciato l'Inter per unirsi al Torino in prestito con diritto di riscatto, dopo aver segnato il calcio di rigore decisivo per battere la Lettonia nelle qualificazioni Mondiali ha parlato così al termine del match della sua Albania: "Pensavo di non poter giocare, ho avuto dei problemi. Ma mi sono fasciato la gamba e ho giocato, non lo facevo da un po'. Ho fatto l'ultima partita con la Fiorentina, ma avevo mal di schiena. Non sono più giovane, sto invecchiando anch'io", la conclusione scherzosa delle sue parole, rilasciate ai microfoni di SuperSport.