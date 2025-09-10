Pradè sul mancato arrivo di Lindelof: "Con lui abbiamo fatto una brutta figura"

Pradè sul mancato arrivo di Lindelof: "Con lui abbiamo fatto una brutta figura"FirenzeViola.it
© foto di Daniele Buffa/Image Sport
Oggi alle 15:35News
di Redazione FV

Nel corso di una sessione di calciomercato si perseguono diversi obbiettivi, alcuni si riescono a portare a termine, altri no. In tal senso a Daniele Pradè, direttore sportivo viola, nel corso della conferenza stampa di oggi al Viola Park, è stato chiesto di due giocatori accostati alla Fiorentina in questo mercato ossia, Lindelof e Dani Ceballos. Queste le parole di Pradè in merito a questi due profili:

"L'arrivo di Lindeloff a Firenze era legato alla partenza di Comuzzo e siamo contenti che alla fine Pietro sia rimasto. Forse abbiamo fatto anche una brutta figura con lo svedese... Su Dani Ceballos non c'è mai stato nulla con il Real Madrid".