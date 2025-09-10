Dagli inviati Pradè su Comuzzo: "Offerta da 35 mln irrinunciabile per un ds"

vedi letture

Daniele Pradè, direttore sportivo della Fiorentina, nel corso della conferenza stampa di fine mercato andata in scena oggi al Viola Park, ha fatto chiarezza sul capitolo relativo alla possibile cessione di Pietro Comuzzo, a lungo corteggiato da squadre italiane e arabe nel corso di questa estate. Queste le sue parole:

"Per Pietro abbiamo ricevuto un'offerta enorme da parte dell'Al Hilal ma la sua scelta è da rispettare: non era pronto per questa decisione. Deve dimostrare che è già un uomo oltre che un calciatore forte. È un'altra medaglia che il nostro settore giovanile si mette addosso, come Martinelli, Fortini, Kouadio, Ndour...".

Un'offerta da 35 milioni per un difensore come Comuzzo è da considerare irrinunciabile? "Da direttore dico di sì, sono un'offerta a cui non si può dire di no. Ma io sono un dirigente, la proprietà è un'altra cosa".