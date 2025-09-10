Retroscena Kean-Napoli: il tentativo di De Laurentiis bloccato subito da Commisso

Moise Kean al Napoli? Fanta-mercato adesso, ma l'opportunità c'è stata. Lo conferma Il Mattino, che nell'edizione odierna sottolinea come in estate il club di De Laurentiis aveva pensato al bomber viola per l'attacco. Poi Kean è rimasto e ha firmato l'adeguamento di contratto. Per un po' però, a dire il vero, avrebbe potuto indossare la maglia azzurra, perché un tentativo era stato fatto.

Rocco Commisso però, scrive Il Mattino, ha subito avuto chiare le sue idee, ovvero che il numero venti viola sarebbe rimasto a Firenze. Lo sforzo per accontentarlo poi non è stato di poco conto, con un ritocco da top player sul contratto, portato a 4,5 milioni euro l'anno, bonus esclusi. Kean e il Napoli si ritroveranno quindi da avversari, sabato sera al Franchi.