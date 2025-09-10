FirenzeViola Pradè lancia un messaggio chiaro a Parisi: rinnovo sì ma adesso servono risposte sul campo

Oggi alle 12:00 il direttore sportivo della Fiorentina Daniele Pradè è intervenuto in conferenza stampa dal Wind 3 Media Center del Viola Park per analizzare la sessione di calciomercato appena terminata (QUI l'intervento completo). Il dirigente gigliato ha toccato vari temi, dal pensiero di rassegnare le dimissioni alla scelta di affidare la panchina a Stefano Pioli, fino alle conferme di alcuni calciatori e ai rinnovi di contratto. Con Mandragora i viola si incontreranno a breve per prolungare il suo accordo, in scadenza il prossimo giugno, per Dodo la situazione è più complicata a causa dei rapporti non facilissimi con l'entourage del giocatore che chiedeva un prezzo di uscita, mentre per Parisi è tutto fatto.

Rinnovo, manca solo l'uffiicialità

La notizia era nell'aria ma Daniele Pradè l'ha annunciata oggi in conferenza stampa. Per il rinnovo di Parisi è tutto fatto, manca solo l'ufficialità. Il direttore sportivo gigliato ha sottolineato come il contratto dell'ex Empoli sia stato prolungato di un anno, fino al 2029, lanciando anche un messaggio al terzino campano. "Da Parisi vogliamo tanto di più e glielo abbiamo dimostrato allungandogli il contratto di un anno". Con la conferma di Gosens, nonostante l'offerta da 17 milioni arrivata da Bergamo, e la decisione di tenere Fortini, sulla fascia sinistra adesso c'è abbondanza. I laterali mancini a disposizione di Pioli sono tre e dato per scontato che il tedesco parta titolare, Parisi si dovrà lottare il posto di prima alternativa con il classe 2006. Una situazione in cui probabilmente i viola non pensavano di ritrovarsi quando ormai due estati fa versarono 10 milioni nelle casse dell'Empoli per un terzino cercato anche dalla Juventus. Un'avventura fin qui non certo positiva al 100% per Parisi a Firenze di cui ai microfoni di Radio FirenzeViola ha parlato anche il presidente dell'Empoli Fabrizio Corsi definendosi "addolorato per le sue prestazioni solamente da sufficienza" (QUI l'intervento completo).

Adesso le risposte sul campo, a gennaio...

Una prima stagione di ambientamento in una piazza con ambizioni diverse rispetto ad Empoli, con l'handicap di dover giocare a destra per alcune partite a causa della simultanea assenza per infortunio di Dodo e Kayode, e una seconda annata, la scorsa, chiuso dall'arrivo di Robin Gosens. Potremmo riassumerle così le prime due stagioni di Parisi alla Fiorentina. Due stagioni in cui il classe 2002 ha totalizzato quasi 4.000 minuti tra tutte le competizioni con 2 gol e 4 assist in maglia viola. Con il ritorno di Fortini dal prestito la concorrenza a sinistra si fa ancora più agguerrita e Pradè, chiedendogli di più in campo, gli ha lanciato un messaggio chiaro. La società punta su Parisi e gli ha allungato il contratto, adesso però tocca a lui. Tocca all'ex Empoli dare risposte concrete sul campo. In caso contrario, considerando anche quanto i viola puntano su Fortini, a gennaio in caso di offerte concrete chissà...