L'Al Hilal ci prova per Santiago Castro: sta trattando con il Bologna

L'Al Hilal sta trattando con il Bologna per l'acquisto di Santiago Castro. L'inidscrezione è stata svelata da Cesar Merlo, esperto di mercato sudamericano e giornalista di TycSports. In attesa del via libera da parte dell'attaccante argentino, il club saudita punta a trovare un'intesa con i rossoblù. Difficile tuttavia che il Bologna ceda alle lusinghe dei petroldollari con il mercato chiuso e dunque con l'impossibilità di sostituire l'attaccante, in un moment nel quale Ciro Immobile è fuori per infortunio e anche lo stesso Dallinga offre poche garanzie dal punto di vista fisico.