Gudmundsson, prosegue il recupero: le immagini dell'allenamento in palestra

Gudmundsson, prosegue il recupero: le immagini dell'allenamento in palestraFirenzeViola.it
© foto di Federico De Luca 2025
Oggi alle 17:31Primo Piano
di Redazione FV

Dopo l'infortunio subito venerdì sera nella sfida, valida per la qualificazione ai mondiali americani in programma la prossima estate, tra la sua Islanda e l'Azerbaijan, Albert Gudmundsson lunedì pomeriggio è tornato a Firenze per svolgere gli tutti accertamenti del caso. Il report medico pubblicato dalla Fiorentina parla di "una sollecitazione a carico del legamento perone/astragalico anteriore".

Un infortunio che pone il numero 10 viola a serio rischio per la partita di sabato contro il Napoli. Nel frattempo l'ex Genoa è tornato ad allenarsi, ovviamente in maniera differenziata per agevolare il recupero, al Viola Park. Di seguito le immagini postate su Instagram dalla Fiorentina: 