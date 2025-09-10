Gudmundsson, prosegue il recupero: le immagini dell'allenamento in palestra
Dopo l'infortunio subito venerdì sera nella sfida, valida per la qualificazione ai mondiali americani in programma la prossima estate, tra la sua Islanda e l'Azerbaijan, Albert Gudmundsson lunedì pomeriggio è tornato a Firenze per svolgere gli tutti accertamenti del caso. Il report medico pubblicato dalla Fiorentina parla di "una sollecitazione a carico del legamento perone/astragalico anteriore".
Un infortunio che pone il numero 10 viola a serio rischio per la partita di sabato contro il Napoli. Nel frattempo l'ex Genoa è tornato ad allenarsi, ovviamente in maniera differenziata per agevolare il recupero, al Viola Park. Di seguito le immagini postate su Instagram dalla Fiorentina:
