Bianco, allenatore Monza: "Colpani alla Fiorentina? Deve ambire a livelli più alti"

Paolo Bianco, allenatore del Monza, è intervenuto nella conferenza stampa dell'antivigilia del match contro l'Avellino parlando, tra le altre cose, del mercato del club brianzolo, citando Andrea Colpani e l'esperienza appena conclusa in maglia viola: "Il nostro era un mercato particolare, con l'arrivo della nuova proprietà dei giocatori avevano chiesto di essere ceduti, ma alla lunga hanno capito che era meglio stare qui che andare altrove: a tanti ragazzi l'ho detto, ci si devono creare le condizioni per scegliere dove andare, non si deve elemosinare la Serie A pur di giocare in A, credo che i nostri giocatori meritino un livello più alto delle squadre che li hanno richiesti. Giusto per fare un esempio Colpani era alla Fiorentina, ma deve ambire a livelli più alti.

Ma non erano cose che potevo cambiare io, me ne sono occupato il giusto, così come del closing che a breve ci sarà: a noi non è mai mancato nulla per lavorare, pensiamo solo al lavoro sul campo".