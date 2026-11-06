Mastantuono punta in alto: "Cerco di copiare i movimenti di Messi, è il mio riferimento"

Franco Mastantuono si è raccontato a Dazn, nel format MySkills, soffermandosi sul suo modo di affrontare gli avversari: «In tanti si aspettano che vada sempre sul mancino, delle volte cerco di cambiare e provo a fregarli». L'argentino è tornato anche sulla punizione segnata nel Superclasico contro il Boca Juniors, il 27 aprile 2025, un momento importante per la sua carriera: «Dopo quel gol ho iniziato a sentirmi un giocatore importante. Era una partita che sognavo di giocare da sempre, quella punizione mi ha cambiato la vita».

Spazio anche all'argomento Lionel Messi, suo idolo fin da bambino: «È fantastico. Messi è il mio mito come quello di tutti gli argentini, sin da quando sono piccolo cerco di copiare le sue giocate». Infine un passaggio su Gabriel Omar Batistuta, con il quale ha avuto modo di parlare al suo arrivo a Firenze: «Mi ha detto solo cose positive sulla Fiorentina, mi ha aiutato tanto».