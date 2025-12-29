Maurizio Sarri si è operato: il comunicato della Lazio e i tempi di recupero

Maurizio Sarri si è operato. Come rivelato stamani da il Messaggero, il tecnico della Lazio si è sottoposto oggi a un piccolo intervento chirurgico già pianificato da tempo. Un’operazione che terrà l’allenatore biancoceleste lontano dai campi per un paio di giorni, ma che non dovrebbe avere conseguenze sulla preparazione della sfida con il Napoli, il primo impegno ufficiale del 2026 in programma domenica 4 gennaio alle 15. In questi giorni di assenza, gli allenamenti saranno affidati al suo vice Marco Ianni. Ecco il comunicato del club:

"La S.S. Lazio comunica che il mister Maurizio Sarri, a seguito di un riscontro di fibrillazione atriale, è stato sottoposto presso il Policlinico Tor Vergata a un intervento di ablazione transcatetere con tecnologia PFA. L’intervento, eseguito dal professor Andrea Natale, pioniere a livello internazionale e con oltre trent’anni di esperienza nel trattamento di tale patologia, si è svolto con esito positivo. All’intervento era presente il Medico Sociale della S.S. Lazio, dott. Italo Leo. Il Mister riprenderà regolarmente nei prossimi giorni la guida della squadra. La S.S. Lazio e il Mister ringraziano il Policlinico Tor Vergata e l’équipe del professor Natale per l’elevata professionalità e per la qualità delle cure garantite quotidianamente a tutti i pazienti".