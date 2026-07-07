Massara già pronto a ripartire: sarà il nuovo dt della Juventus

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Frederic Massara è già pronto a ripartire dopo l’interruzione del rapporto con la Roma. Secondo quanto riporta TuttoMercatoWeb.com l’ex dirigente giallorosso andrà alla Juventus e ricoprirà il ruolo di Direttore Tecnico, attualmente occupato dal francese Francois Modesto. Dovrebbe esserci una sostituzione in tal senso, in generale il posto dell'ex Monza appare a rischio. Il profilo di Massara arriva anche a seguito di un'indicazione forte data dal dirigente bianconero Giorgio Chiellini e approvazione convinta arrivata pure dal nuovo AD Carnevali.

La nuova fisionomia della dirigenza bianconera

Con l’arrivo di Massara, la dirigenza della Juventus assumerà una fisionomia ancora più definita, con comparti ben distinti tra loro. Il nuovo direttore tecnico andrà infatti a completare il gruppo di lavoro composto dall’amministratore delegato e direttore generale Giovanni Carnevali, dal direttore sportivo Marco Ottolini e, naturalmente, dal Football Strategy Officer Giorgio Chiellini. Attenzione però anche a quest'ultimo, perché pure per lui potrebbero esserci delle sostanziali novità in arrivo. Nel suo caso, però, dovrebbe trattarsi più che altro di un cambio di mansioni.