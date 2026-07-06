Mondiali, Portogallo-Spagna 0-1: Merino al 91’ qualifica la Roja ed elimina CR7

Mondiali, Portogallo-Spagna 0-1: Merino al 91’ qualifica la Roja ed elimina CR7FirenzeViola.it
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Oggi alle 23:00News
di Redazione FV

La Spagna si qualifica per i quarti di finale del Mondiale 2026. A Dallas, la Roja batte 1-0 il Portogallo di Cristiano Ronaldo, che dice così addio alla competizione. Dopo un match equilibrato in cui i lusitani c’entrano pure una traversa con Nuno Mendes, la decidono i cambi di de la Fuente: nel finale entrano Ferrán Torres, che fa assist, e Merino, che la decide al 91’. Ora, per gli iberici, una tra Stati Uniti e Belgio.