Masini: "Kean dovrà adattarsi a nuove idee di gioco. Mandragora deve restare"

Marco Masini, cantante e tifosissimo viola, ha parlato di Fiorentina a Toscana TV: "Ancora non ho capito che prospettive possa avere questa squadra, non è il momento giusto per dirlo. Finché non terminerà il calciomercato, non si potrà dire perché possono cambiare tante cose". Poi parlando dell'attacco: "Le cose cambieranno e Kean dovrà adattarsi a moduli e schemi diversi, anche perché Piccoli potrebbe essere inserito al suo fianco. Per giocare col tridente però, servirebbe un centrocampo forte anche fisicamente, ma magari arriverà qualcosa in mediana".

Infine su Mandragora: "Deve restare alla Fiorentina, non solo per la qualità ma anche per il carattere che ha dimostrato. Ci terrei moltissimo se restasse alla Fiorentina".