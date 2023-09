MASCHERANO, Difficile avere Beltran per il preolimpico

FirenzeViola.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Il tecnico dell'Argentina U20, Javier Mascherano, ha parlato a TyC Sports anche dell'attaccante della Fiorentina Lucas Beltran, che con tutta probabilità non sarà a disposizione della Seleccion giovanile per il torneo preolimpico: "Abbiamo già parlato con la Fiorentina affinché Beltrán possa giocare il Preolimpica, ma è molto complicato. I club hanno l'obbligo di cedere giocatori per la Coppa d'Africa che si giocherà a gennaio 2024. Con le squadre dal Brasile e dalla MLS non ci saranno problemi".