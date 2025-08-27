Martorelli su Dzeko: "La carta d'identità pesa. La Fiorentina si prepari alle potenziali critiche"

vedi letture

Giocondo Martorelli, noto agente e intermediario, ha rilasciato un'intervista a TMW nel corso della quale ha parlato anche di Fiorentina: "Si sono comportati bene con Fazzini e Viti, senza dimenticare Dzeko. Poi la situazione si è arenata come spesso succede". Poi ha aggiunto una critica rispetto allo stesso acquisto del bosniaco: "Sulle qualità nessuno può dubitare. La carta d'identità però pesa per tutti. Alcune scelte sono sempre complicate, rischiose. Se va bene hai fatto una cosa normale, altrimenti devi essere pronto per le critiche.

Probabilmente in Italia non abbiamo coraggio di investire calciatori giovani di valore. Lo fanno poche società. Fateci caso: il mercato italiano si svolge per la maggior parte con scambi di calciatori che si conoscono. E poi il discorso economico fa la sua parte. I giocatori importanti di venticinque-ventisei anni difficilmente vengono in Italia".