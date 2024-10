MARTORELLI, Kean ha notevoli margini di crescita

FirenzeViola.it

© foto di Federico De Luca

L'operatore di mercato Giocondo Martorelli è intervenuto su TMW Radio durante Maracanà e ha parlato anche del momento in casa viola, in particolare su Moise Kean:

Cosa deve fare a gennaio la Fiorentina sul mercato?

"Per migliorarsi dovrebbe intervenire in tutti e tre i reparti. Se vuole raggiungere una posizione importante in campionato e andare avanti nelle coppe deve migliorare. E' una buona squadra ma ancora non come quelle 5-6 che sono avanti".

Quale il miglior giocatore finora?

"L'Inter ha trovato in Thuram un giocatore straordinario, il Napoli ha Lobotka, tutto gira intorno a lui. Kean alla Fiorentina sta dimostrando quello che auspicavo. Non era riuscito a esprimere tutto il suo potenziale anche per una condotta non da professionista ma gli mancava continuità. Alla Juve sarebbe rimasto sempre un ibrido che in mezz'ora deve dimostrare tutto. Alla Fiorentina può sbagliare ma riesce ad esprimersi più pienamente. È uno con margini di crescita notevoli".