MARTORELLI, Jovic talento inespresso. Milenkovic...

Giocondo Martorelli, storico operatore di mercato da sempre vicino al mondo Fiorentina, ha detto la sua su alcuni temi caldi in casa viola: "Con l'Europa in tasca, a questo punto del mercato mi sarei già aspettato qualcosa di più concreto per la Fiorentina. A Italiano serve una rosa più lunga e competitiva per affrontare anche gli sforzi della Conference League. Su Jovic dico che parliamo di un attaccante inesrpesso, una scommessa. Non so quanti gol potrebbe portare ai viola. Belotti invece potrebbe essere un'opportunita ottima visto che conosce già il nostro campionato.

Milenkovic? Quest'anno non mi è sembrato molto sicuro: ha avuto tanti alti e bassi, non credo sia stata la sua miglior stagione a Firenze; è comunque relativamente giovane, anche se in giro ci sono difensori altrettanto forti".