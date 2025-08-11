Martorelli e il mercato della Fiorentina: "Farà ancora qualcosa. Deve sistemare la rosa"

Giocondo Martorelli, decano dei procuratori sportivi, nell'intervista rilasciata in queste ore a Tuttomercatoweb.com ha fatto il punto sul mercato estivo che molto squadre italiane devono ancora completare, citando anche la Fiorentina: "Il Milan deve ancora fare qualcosa, così come la Juventus. E anche la Fiorentina, che sta cercando di sistemare l'organico. I viola dovranno ancora intervenire per rinforzare la rosa".

Prosegue: "Alcune trattative si sono un po' prolungate, altri club stanno valutando dove intervenire. Gli ultimi dieci giorni di mercato saranno decisivi per dare una sterzata alla finestra di mercato. Molte squadre dovranno ancora intervenire. Il finale di mercato riserverà nuovi scenari".