Martorelli avvisa la Fiorentina: "Domani non può permettersi di sbagliare"

Intervenuto su Tuttomercatoweb.com nella rubrica "A tu per tu" di mezzanotte, l'agente Giocondo Martorelli ha fatto il punto della situazione anche in vista di Fiorentina-Pisa. Commentandola così: "La Fiorentina non può permettersi di sbagliare questa partita. Probabilmente ad inizio anno si era creato troppo entusiasmo in casa viola, nessuno ha cercato quando le cose andavano male di far capire che serviva pensare ad altro e non al vertice della classifica.

Quando prendi quel tunnel è difficile uscirne. La situazione era diventata complicata, ora con l'arrivo di Paratici che ha cercato di dare linfa nuova la squadra sta riprendendo la giusta condizione e sta cercando di scalare le posizioni di classifica. Tra Fiorentina e Pisa sarà una partita fondamentale".