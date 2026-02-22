Fiorentina-Pisa, i tifosi non temono l'orario. La Nazione: "Franchi sold out"

Nonostante il giorno e l'orario d'intralcio, i tifosi della Fiorentina non si fanno problemi e riempiranno il Franchi anche per Fiorentina-Pisa. Lo scrive stamani La Nazione, a proposito del sold out previsto per lo scontro diretto di domani. A livello sportivo fondamentale per la classifica della Fiorentina, ma anche sul piano della rivalità storica è una sfida per niente banale. E così il Franchi viaggia verso un risultato che sarà molto vicino al tutto esaurito. L’ultimo dato della biglietteria parla di 21.000 spettatori attesi sugli spalti (300 gli ospiti, senza tifoseria organizzata), con ancora una domenica intera di vendita e gran parte del match day per acquistare il tagliando.

Sarà oltretutto una serata senza problemi dal punto di vista del meteo, motivo che potrebbe spingere gli ultimi indecisi a recarsi al Franchi. Un migliaio circa i tagliandi ancora a disposizione, l’impressione è che a ridosso della partita ne resteranno davvero pochi. La Fiorentina ha sperato fin da inizio settimana che la cornice di pubblico potesse essere la migliore possibile per spingere i ragazzi di Vanoli verso un successo che sarebbe vitale. La vittoria di Como e quella (ancor più inattesa dall’ambiente) di coppa, hanno dato benzina alla vendita. Alla fine, se non sarà dichiarato il sold out, poco ci mancherà.