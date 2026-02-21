Il Cagliari non sfonda poi Mina si fa espellere e rischia la beffa: 0-0 con la Lazio

Il Cagliari non risce a sfondare con la Lazio nonostante una gara ricca di occasioni (e un palo) e chiudendo in dieci rischia anche la beffa negli ultimi minuti: 0-0 il finale. Soprattutto nel primo tempo sono almeno tre le occasioni nitide sprecate sottoporta da Esposito e compagni, soprattutto Ze Pedro al 14' colpisce un palo. Nella ripresa lo spartito non cambia con il Cagliari che crea più occasioni (Palestra segna ma il gol è annullato per un fuorigioco al 68' poi Idrissi ubriaca gli avversari ma poi spara fuori al 78') mentre la Lazio perde subito Rovella (infortunio alla spalla) e si affida a Cataldi che risulterà però il più incisivo. All'85' rla possibile svolta: Mina rimedia il secondo giallo e viene espulso lasciando i suoi in dieci. Sulla relativa punizione Cataldi va vicino al gol che sarebbe stata una beffa per il Cagliari. Sempre Cataldi sfiora di nuovo il vantaggio sul finale.

Il punto è una magra consolazione per il Cagliari ma gli permette comunque di muovere la classifica e portarsi a +8 sul terzultimo posto (occupato dalla Fiorentina che però deve giocare), così come la Lazio guadagna il nono posto superando momentaneamente di un punto il Bologna che giocherà solo lunedì sera.