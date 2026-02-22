Salvezza e Mondiale, Kean pronto a tornare. Il Milan lo segue, ma può attendere

Due gol nelle ultime due partite in campionato, con Torino e Como, sono il biglietto da visita per una seconda parte di stagione da vivere in maniera diversa, con un duplice obiettivo sul tavolo: salvare la Fiorentina e aiutare la Nazionale a qualificarsi al mondiale nel play off di marzo. la Repubblica (ed. Firenze) inquadra così il momento attuale di Moise Kean, pronto a tornare titolare domani al Franchi per il delicato scontro diretto contro il Pisa. Del centravanti si occupa stamani il giornale fiorentino, scrivendo: "Come detto l’obiettivo nel breve è salvare la Fiorentina, poi a marzo, sarà il turno della nazionale, chiamata a un play off per il mondiale senza appello e in cui i gol di Kean sono una garanzia su cui Gattuso conta. Finita la stagione sarà il tempo del mercato, anche se i rumors sono già iniziati. O per meglio dire ritornati".

Aggiunge, a proposito, il quotidiano: "Che Kean piaccia al Milan non è notizia dell’ultim’ora, anzi. Già da un paio di sessioni i rossoneri seguono Moise, a maggior ragione con il ritorno di Allegri. La trattativa parte però già in salita, in primis perché la Fiorentina intende vendere il calciatore solo nel periodo di clausola - dal primo al 15 luglio - pagando il valore di 62 milioni stipulato con il rinnovo di contratto, poi perché anche lo stesso Kean non saluterà Firenze così facilmente. In riva all’Arno Moise ha trovato la sua dimensione e intende rimanere più a lungo possibile, cambiando soltanto per un progetto che lo metta realmente al centro, come è stato in viola fin dallo scorso anno. Discorsi da affrontare. Il presente si chiama Pisa e un altro gol salvezza".