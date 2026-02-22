FirenzeViola Brilla Fazzini a Bialystok. Il migliore in campo, bene anche Ranieri: il podio Top FV

La vittoria in Polonia ha restituito una Fiorentina convincente anche con i suoi giocatori meno utilizzati. La gara di andata contro lo Jagiellonia ha visto Paolo Vanoli approcciarsi alla sfida senza diversi dei suoi titolari, ma con varie alternative che hanno risposto presente all'appello: su tutte, Jacopo Fazzini. Il fantasista, nonostante non sia finito a referto, è stato votato come migliore in campo anche dai tifosi: lo evince dai risultati del Top FV, sondaggio lanciato come di consueto dalla nostra redazione in cui è spiccato su tutti il nome dell'ex Empoli. 1564 i votanti totali, col 39,19% di questi che ha indicato proprio Fazzini.

Secondo alle spalle del classe 2003 c'è Luca Ranieri, comunque non troppo distante dal compagno di squadra visto il 29,48% di percentuale in suo favore. L'ex capitano ha confezionato la seconda buona gara di fila dopo quella di Como e stavolta ci ha aggiunto anche la soddisfazione del gol personale, tra l'altro quello che ha sbloccato la partita. Infine, chiude il podio del nostro sondaggio Rolando Mandragora, col 19,18% delle preferenze: suo l'arcobaleno su punizione che ha permesso alla Fiorentina di raddoppiare, confermandosi ancora come uno dei giocatori fondamentali di questa squadra.