Il lavoro di Vanoli dà i suoi frutti. Repubblica: "Ora la Fiorentina gioca a calcio"

la Repubblica (ed. Firenze), nelle sue colonne sportive di oggi, si affaccia alla gara di domani tra Fiorentina e Pisa ripartendo dai meriti che vanno dati a Paolo Vanoli, facendo un confronto con la vigilia del match di andata. "All’andata fu una delle partite più sconfortanti della gestione Pioli", esordisce l'opinione del quotidiano locale, nel fondo a cura di Giuseppe Calabrese. Che poi prosegue sul lavoro dell'attuale tecnico viola: "L’ultimo passo per tirarsi fuori dalla melma è vincere le partite con le dirette rivali. È una questione psicologica, come se i ragazzi di Vanoli riuscissero a dare il meglio quando partono contro pronostico. Per viaggiare liberi di testa verso la salvezza bisogna scrollarsi dalla spalla quest’ultima scimmia.

Due parole sul mister: ha ragione quando dice di aver preso tanti schiaffi. Per carità, qualcuno sarà anche stato meritato, ma quanto accanimento nei suoi confronti. Non esonerarlo quando tutti o quasi lo chiedevano a gran voce è stato un merito della società. Sarebbe ingeneroso non riconoscere il tanto lavoro che ci ha messo o raccontarci che il passo avanti è tutto merito dell’arrivo di Paratici. Dalla partita con la Cremonese in avanti, la Fiorentina ha cominciato a giocare a calcio. Ha vinto, ha perso, ha pareggiato, ma nessuno si è permesso più di prenderla a pallonate. A Pisa non aveva nemmeno tirato in porta".