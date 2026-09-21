FirenzeViola Ora le fasce parlano spagnolo: Jimenez e Valdepenas scalano le gerarchie

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Il gol del primo e l’ingresso brillante del secondo contro il Napoli lanciano un segnale forte a Vanoli. La lunga sosta può favorire il loro assalto a una maglia

Due frecce spagnole, scoccate nello stesso pomeriggio, per ridisegnare le corsie viola. Fiorentina-Napoli ha consegnato a Paolo Vanoli soprattutto le risposte di Alex Jimenez e David Valdepenas, protagonisti attraverso percorsi differenti ma uniti dalla volontà di conquistare spazio. Il primo ha finalmente rotto il ghiaccio, realizzando con un pizzico di fortuna la sua prima rete in maglia viola (non segnava addirittura dallo scorso 24 gennaio) e lasciandosi alle spalle mesi complicati tra Milan, Bournemouth e un avvio in salita a Firenze sotto la gestione Grosso, segnato anche da qualche ritardo di troppo agli allenamenti.

La scossa di Valdepenas

Dopo i segnali incoraggianti di Venezia, Jimenez ha mostrato contro gli azzurri corsa, coraggio e una spiccata capacità di attaccare lo spazio. Sulla fascia opposta, invece, la scintilla è arrivata nella ripresa con Valdepenas. Lo spagnolo non aveva sfruttato al meglio il jolly concessogli in Coppa Italia contro il Pisa, ma Vanoli gli ha immediatamente offerto un’altra occasione. Stavolta la risposta è stata convincente: il suo ingresso ha restituito brillantezza alla corsia sinistra, alzando il ritmo e la pericolosità della manovra viola.

L’assalto alle gerarchie

Valdepenas ha sfiorato anche il gol del vantaggio, negato da uno straordinario Milinkovic-Savic, e soprattutto ha contenuto con attenzione Favasuli, l’uomo del momento in casa Napoli. La sfida del Franchi può dunque rappresentare per entrambi una freccia scagliata verso i rispettivi concorrenti: non ancora un sorpasso definitivo, ma un segnale forte dentro gerarchie tuttora aperte. La lunga sosta offrirà a Jimenez e Valdepenas il tempo necessario per consolidare quanto mostrato e trasformare un pomeriggio felice in un autentico punto di ripartenza.